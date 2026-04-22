映画監督の山田洋次さん（94）が21日、自身が監修・脚本を務める『前進座』の舞台制作発表に登場し、憧れの『前進座』との思い出を明かしました。今回上演される『お久文七恋元結』は、2025年に上演された『裏長屋騒動記』に続き、2年連続の山田さんとのコラボとなります。創立95周年を迎えた『前進座』。山田さんも9月で95歳になるそうで、『前進座』との思い出として「無料エキストラに応募して吉祥寺の『前進座』の劇場まで来て