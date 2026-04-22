原発で出るいわゆる「核のごみ」の最終処分地の選定をめぐり、赤沢経済産業大臣は南鳥島で文献調査を行うと表明しました。赤沢経産大臣：国の判断として南鳥島での文献調査を、実施させていただくこととしたいと思う。高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定をめぐり、赤沢大臣と面会した東京・小笠原村の渋谷村長は文献調査の受け入れを容認する考えを伝えた上で、他の自治体への申し入れなど5つの要請事項を守るよう訴えました