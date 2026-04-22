きょう未明、茨城県坂東市のコンビニに男が押し入り、店長を脅して金を奪おうとする強盗未遂事件がありました。男は現在も逃走中です。きょう午前2時45分ごろ、坂東市辺田のコンビニで、店員の男性（30）から「泥棒が来た。ナイフを突きつけられた」と110番通報がありました。警察によりますと、バックヤードにいた男性店員が入店してきた男に呼ばれて売り場に出たところ、ナイフのようなものを突きつけられ、「カネを出せ」などと