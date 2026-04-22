[4.21 プレミアリーグ第34節 ブライトン 3-0 チェルシー]ブライトンは21日、プレミアリーグ第34節でチェルシーに3-0で勝利して暫定6位に浮上した。前節途中出場で途中交代のMF三笘薫は問題なくメンバー入りするとともに、負傷した3月4日のアーセナル戦以来5試合ぶりの先発復帰を果たした。前半3分、三笘に早速チャンスが訪れた。MFパスカル・グロスが右サイドからクロスを上げると、ファーサイドでフリーの三笘が右足ダイレク