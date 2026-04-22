星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」が、70歳以上限定の温泉サブスク「温泉めぐり 界の定期券2026」の販売を開始しました。毎年完売の人気企画ですが、2026年度の最大トピックは、販売枠を従来の100組から800組へ大幅に拡大したこと。 加えて、2026年6月開業の「界 草津」をはじめ、今後オープンする「界 宮島」「界 蔵王」といった話題の最新施設も宿泊対象に含まれています。年間12泊、1泊あたり実質2.5万円〜（夕朝食付）で全