[4.21 ACLE準決勝 町田 1-0 シャバブ・アルアハリ ジッダ]ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)による超異例の判定介入に救われ、FC町田ゼルビアがAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)初出場にして初の決勝進出を果たした。試合後、フラッシュインタビューに対応したDF岡村大八は「VARに助けられたゲームだった」と率直に振り返った。物議を呼んだのは町田の1点リードで迎えた後半アディショナルタイム1分のシーン。町田