ゴールデンウィークの5月6日（水）夜7時〜9時54分 日本テレビ系にて「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」の放送が決定！“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける新音楽特番。MCは、渡辺翔太（Snow Man）と波瑠に決定！音楽特番で初めてMCタッグを組む二人が、番組を盛り上げる。番組では、人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーテ