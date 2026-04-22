4月26日（日）よる10時30分より第3話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。当記事では、4月19日（日）放送の第2話を場面写真とともに振り返る。※以下、ネタバレを含みますミンソク（志尊淳）は支配人・水島（矢柴俊博）に頭を下げてベルマンとして働き始め、亡き養父・ジョンフン（オ・マンソク）の教えを胸に、子どもや車いす利用者の目線でホテルの問題点を改