トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は21日、イランとの停戦を延長するとSNSで表明した。期限について「イラン側から提案が出され、協議が終了するまで」とし具体的に区切らなかった。米軍によるイランの港湾封鎖は継続し、即応態勢を維持するという。当初の停戦期限が米東部時間22日夜に迫る中、イランとの戦闘終結に向けた再協議の調整が難航していた。イランが受け入れたかどう