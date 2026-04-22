スキマバイトの仲介アプリ「タイミー」をめぐり、利用者9人が運営会社を集団提訴しました。“仕事を一方的にキャンセルされた”と原告側は訴えています。■あなたの“スキマバイト”経験は？街の人に聞きました。「“スキマバイト”してますか？」スキマバイト利用者（29）「転職の合間にお金がない時に使いました」カフェで5時間働き、給料は4900円ほど。スキマバイト利用者（29）「誰でもできるようなゴミの片付けとか、皿洗いと