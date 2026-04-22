日本テレビ系の新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、5月6日19時から約3時間にわたり放送されることが決まった。MCは渡辺翔太（Snow Man）と波瑠が務める。【写真】『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』ロゴビジュアル本番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、日本テレビに眠る秘蔵アーカイブ