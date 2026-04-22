筆者の話です。近所のおばさまたちと参加していたソフトバレーで、思いがけないハプニングが起きました。誰にも気づかれていないと思っていたのですが──。 突然の音 「バリッ！」レシーブをしようと前に出た瞬間、体育館に乾いた音が響きました。思わず動きが止まります。 このサークルは、近所のおばさまたちが集まる気軽な集まりで、バレー半分、おしゃべり半分。笑い声が絶えない、ゆる