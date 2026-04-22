全日本個人総合選手権女子決勝体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）は18日に行われた女子決勝で、予選3位の杉原愛子（TRyAS）は106.965点で5位。段違い平行棒のミスが響いて初優勝は逃したものの、昨年世界一となった床運動では全体トップの高得点を記録し、会場を沸かせた。今大会最年長の26歳は、世界チャンピオンとしてのプライド、体操の魅力を存分に示した。高崎アリーナが一体となった90秒だった。最終種目