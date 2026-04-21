新型Ninja ZX-10Rの進化に目を奪われ、“普通二輪免許で乗れるbimota”に驚かされ、気付けばアパレル売り場まで人だかり。カワサキは、ただ車両を並べるだけでは終わらなかった。スーパースポーツ、レトロスポーツ、ミドルクラス、さらにプレミアムブランドまで、幅広い層の「気になる」が詰まっていたのだ。しかも会場では、普段使いしやすいウェアやグッズも好評で、終盤には売り切れ品が続出。バイクだ