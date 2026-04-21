近年のバイクには標準装備となりつつあるLEDバルブ。明るく長寿命、省電力などのメリットが数多くあるため多くのメーカーが発売しているが、東京モーターサイクルショー2026で注目されたのがヴァレンティモト。四輪の世界で有名なLEDブランドのヴァレンティがモーターサイクル専用に立ち上げたブランドだ。元HONDAワークスライダーの宮城光さんも愛用しているという、高性