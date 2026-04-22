始まりは、新橋の旅館だった。宿泊客だったホンダ社員がこぼした「外国製ヘルメットへの不満」を聞いた旅館の主人は、自らヘルメット製造に乗り出す。アイルトン・セナやミハエル・シューマッハなど超一流レーサーと契約を結び栄華を極めたが 、ワンマン経営と過剰在庫によりあえなく倒産。しかし――。【写真で見る】世界が注目する“高級ヘルメット企業”。その売上高は…絶望の淵から泥臭い現場改革を断行し、“借金ゼロ”