〈「優秀な社員が次々退職」「身の丈に合わない経営を」オーナー社長のワンマン→倒産から“V字回復”…高級ヘルメットで世界が注目する“超優良起業”とは〉から続く終戦直後、借家の一室で足踏みミシン1台とハサミ1丁から再出発した町工場があった。社長は近所の女性たちにハサミの持ち方から教え 、ヤミ市場で超高値で布を仕入れる大勝負に打って出る。この会社はその後、国の法律にまで影響を与え、ビッグプロジェクトを次々