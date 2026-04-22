『眠れぬおまえに遠くの夜を』（文藝春秋）桐野夏生さんの最新作の舞台は、「韓国芸能界」。K-POPや韓国ドラマが世界的に注目を浴び、大きな成功を収める一方、スキャンダルへの過剰な対応や契約問題など負の側面が話題になることも多い。【写真】この記事の写真を見る（6枚）今作では、栄光の果てに転落する男・ナダンを、演技派俳優・テミンのモノローグによって語る。二人は10代の頃、アメリカ・アナンデールで出会い、とも