〈サッカーJ2・モンテディオ山形社長が「たたっ殺す」「放火してやる」と衝撃発言…ヤフコメでは厳しい声「強い口調になったという域ではない」「数年前にもパワハラ」〉から続く4月21日、サッカーJ2・モンテディオ山形の運営会社社長、相田(あいた)健太郎氏の不適切発言をめぐり、調査委員会が事実認定を行った。モンテディオ山形のHPにアップされた声明では以下のように説明している。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「相