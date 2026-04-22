〈「次のスーパースターが出てきたじゃないか」日本の首脳陣は評価しないのに…“三冠王助っ人外国人”だけがイチロー（18）の“恐ろしい才能”に気づいた瞬間〉から続く1989年のドラフト会議でヤクルトに2位指名された古田敦也だが、就任したばかりの野村克也監督の評価は最悪だった。さらにプロの先輩投手からは「新人にリードはさせない。必死に捕れ」と見下される始末。【画像】目を合わせずそれぞれが苦々しい表情を浮かべ