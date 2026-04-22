「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）ベテランの意地じゃ！広島が競り勝ち、連敗を３で止めた。「５番・左翼」で出場した秋山翔吾外野手（３８）が、四回に決勝の右前適時打をマーク。得点数リーグ最下位と、苦しんでいた打線の現状を打破する一打で勝利へと導いた。ポケモンとコラボして行われている３連戦の初戦で、ツバメ相手に効果バツグンな一撃を食らわせた。集中力を研ぎ澄まし、勝負に出た。秋山の放