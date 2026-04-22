暑くなってくると頼りたくなるアイテムのひとつ、サンダル。特にここ数年はスポーツサンダルやスニーカーサンダル、そしてリカバリーサンダルなどさまざまなジャンルのアイテムが多数登場し、サンダル自体が注目されるようになりました。今まで「サンダル＝ラフ」というイメージが強く、主にリゾートや近所のコンビニ等に行く際に履くモノとして捉えられがちでしたが、どこか遊びに行く際など普通に“オフィシャルな場で使用しても