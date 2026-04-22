プレミアリーグ第34節が21日に行われ、ブライトンとチェルシーが対戦した。前節、トッテナム・ホットスパーと劇的なドローゲームを演じた9位のブライトンは、4連敗中で6位のチェルシーとのホームゲームに臨んだ。トッテナム戦で見事なゴールを記録したものの、負傷交代となっていた三笘薫は無事スタメンに復帰した。勝ち点1差で迎えたトップハーフ対決では三笘にいきなりの見せ場。3分、右サイドのパスカル・グロスからの浮