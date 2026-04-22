村上はシーズン58発ペースで本塁打を量産している(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆は、現地時間4月19日まで行われていたアスレチックス3連戦で、3試合連続本塁打を記録した。これで、開幕から22試合終了時点で本塁打数は「8」となり、メジャー全体でも上位の数字を刻んでいる。【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェックシーズン序盤、その長打力が注目の的となっている村上のバッティン