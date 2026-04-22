奈良間が攻守で存在感を示している（C）産経新聞社日本ハムは4月21日の楽天戦（エスコンフィールド）に3-1と勝利。先発の達孝太が7回2安打1失点と好投を見せる中、達の好投を助けたのは高い守備力にもあった。【動画】奈良間のグラブトスに水野も素手キャッチ！二遊間が完成させたスーパープレー3-1で迎えた7回には達が先頭の浅村栄斗に死球を与え、無死一塁の場面。続く5番・村林一輝の当たりは中前に抜けるかと思われた鋭