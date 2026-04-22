All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった富山県在住79歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：neko年齢・性別：79歳・男性居住地：富山県家族構成：本人、妻（76歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：公務員リタイア前の年収：800万円現在の預貯金：800万円リスク資産：200万円世帯年金は月26万円だが貯金はしていない年金生活で貯