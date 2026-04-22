愛知県在住の40代女性・Pipoさんは妊娠中、夫と二人で大阪に出かけた。妊娠中、電車で移動する私。同じ車両に乗り合わせた高校生が…【体験談】そこで１席だけ空いている電車に乗ったのだが......。＜Pipoさんからのおたより＞数年前、私が妊娠中のころのことです。産まれる前に旅行に行こうと夫と大阪へ出かけました。7〜8か月だったのでお腹もだいぶ大きくなっていました。昼過ぎの時間帯に電車で移動しようと電車に乗り、優先席