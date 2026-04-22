人気俳優2人が同票でランクインまずは17票の同票で、『あんぱん』（'25年前期）の柳井寛（竹野内豊）と、『あさが来た』（'15年後期）の田村宜（吉岡里帆）が9位に。【結果一覧】スピンオフが見たい朝ドラ名脇役TOP10寛は、嵩（北村匠海）と千尋（中沢元紀）を育てる伯父で医師。妻・千代子（戸田菜穂）との愛情あふれるシーンも人気を集めた。「穏やかで優しい役柄が好き」（埼玉県・51歳・女性）、「ドラマになりそうな面白