きょう22日（水）は、晴れ間のある所が多いですが、広く黄砂の飛来が続くおそれがあります。西から低気圧が近づくため、九州は昼過ぎから雨が降り、夜は本降りになるでしょう。また、北日本は大気の状態が不安定なため、晴れていても急な雷雨に注意が必要です。■広く晴れるが黄砂の飛来に注意北日本は急な雷雨もきょう4月22日（水）は西日本から東日本では高気圧に覆われて午前を中心に晴れそうです。しかし、東シナ海に前線を