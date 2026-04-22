21日、東京・文京区の「東京ドームシティ」で24歳の女性従業員が点検作業中にアトラクションに挟まれ、死亡しました。■夜も…ライトを照らしながら作業続く21日夜、「東京ドームシティ アトラクションズ」では一部がブルーシートで囲われ、ライトを照らしながら作業する様子がありました。■正午前従業員がアトラクションに挟まれる事故普段は多くの利用客でにぎわう遊園地で、21日正午前、女性従業員（24）がアトラクションに