◆ 真中満氏「1・2番が非常に状態がいいのでしっかり打線が繋がっている」ロッテは21日、オリックスと対戦し7−4で勝利した。同点で迎えた6回、2番・西川史礁が外角の変化球を技ありの一打で右翼線に運び、2点をリードした。21日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏は「ストレートを5球続けられた後のカットボールを非常に上手く捉えての適時打だった」と、西川の決勝打を振り返った。解説の斎藤雅樹