2026年3月に行われた日米首脳会談では、高市首相の振る舞いやパフォーマンスに対して様々な意見が出た。高市外交をどう評価すべきか。前駐豪大使の山上信吾さんの書籍『高市外交の正念場 反日勢力との闘い、日本再生の分岐点』（徳間書店）より、紹介する――。（第1回）■高市外交の滑り出しは順調昨年（2025年）10月に発足した高市早苗政権。多くの国民の期待を一身に担って誕生した日本初の女性宰相だ。その外交の滑り出しは予