◆ あまりの乱調ぶりに真中満氏「次もしかしたら調整もあるかもしれない」ソフトバンクのスチュワート・ジュニアが21日、西武戦に先発登板。初回に30球を投じ、6安打2四球6失点でノックアウトされた。大炎上を招いた乱調ぶりに、21日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・斎藤雅樹氏は「見るからに高いし甘いしというところですよね。投手は立ち上がりは誰でも難しいというが、そこが何とか立ち上がらないと次