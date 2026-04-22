JRAは、5月2日（土）にアメリカのチャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービーの馬券を発売することを発表した。【UAEダービー】ワンダーディーンが鮮やか抜け出しV…C.デムーロ導き日本勢5連覇ワンダーディーン、ダノンバーボンが参戦●発売レース・ケンタッキーダービー（G1）ダート2000メートル3歳5月3日（祝・日）7時57分（現地時間5月2日（土）18時57分）発走予定●発売方法・発売時間（いずれも日本時間）・ネ