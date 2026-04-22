◆ファーム・リーグ巨人４―６西武（２１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の丸佳浩外野手（３７）が２１日、再出発の２軍戦で１号ソロを含む３出塁と気を吐いた。ファーム・リーグ、西武戦（Ｇタウン）に「１番・中堅」で出場。同点の５回１死の第３打席で右腕・上田に対し、カウント３―２から甘く入ったカーブを捉えた打球は、右翼への一時勝ち越しとなるソロ。第１、４打席では四球で出塁し、選球眼も健在。「（１