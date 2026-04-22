◆パ・リーグ日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）力むことなく、日本ハム・奈良間大己内野手（２５）が大仕事をやってのけた。同点で迎えた４回、２死二塁。楽天先発・荘司の顔付近の１５１キロを、コンパクトに振り抜いた。勝ち越しの左越え適時二塁打。「いい力感で打てた」という決勝打に、二塁ベース上で右拳を突き上げた。またも結果で応えた。これで得点圏は１２打数８安打。スタメン出場した１３試合中