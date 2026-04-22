日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２２日、生放送された。屋外から総合司会の水卜麻美アナウンサーと水曜パーソナリティーの俳優・戸塚純貴が声をそろえて「おはようございます」とあいさつし番組がスタート。だがその後２人からなかなか言葉が出てこない。言葉を詰まらせた後、戸塚が「４月２２日、水曜日の『ＺＩＰ！』です」と苦笑いしながら伝えた。これに水卜アナは「ごめんなさい、