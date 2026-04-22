2026年のマスターズはローリー・マキロイが2連覇を達成。同日には国内男子ツアーの開幕戦で石坂友宏が初優勝。2人の勝利にはテーラーメイドのNew『TP5』『TP5x』ボールが貢献したことは間違いない。そんなプロも認めるボールを使ってみたいと思う人、とくに競技ゴルファーには多いはず。そこで、全国各地で年間300試合以上を開催する「スクランブルゴルフ選手権」の1会場で