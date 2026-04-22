【モスクワ共同】旧ソ連構成国アルメニアのパシニャン首相は21日、首都エレバンで北大西洋条約機構（NATO）のカフカス・中央アジア担当事務総長特別代表のハミルトン氏と会談し、地域の安全保障を巡る協力強化について協議した。アルメニアはロシア主導の軍事同盟、集団安全保障条約機構（CSTO）脱退を示唆し、ロシア離れの動きを進めている。アルメニア首相府によると、パシニャン氏は民主化に向けた改革の状況について説明。