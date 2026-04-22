タレントの長嶋一茂（60）が19日放送の日本テレビ系『一茂×かまいたち ゲンバ』（毎週日曜前10：25）に出演。大学時代に東京六大学野球で東大に敗戦した経験があることを告白した。【写真】東大の校門前でかまいたちの2人に当時の思い出を語る長嶋一茂この日は、「東京大学に潜入！驚き科学実験＆一茂久しぶり本気野球対決」と題し、かまいたち（山内健司、濱家隆一）の2人と東京大学の駒場キャンパスを訪れ、現役東大生ら