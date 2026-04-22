JR新潟駅の南口にeスポーツに特化した施設がオープンしました。4月21日は完成披露式典が開かれ、eスポーツプレイヤーの関口メンディーさんが登場。新たな拠点に期待を寄せました。 【桶屋美圭アナウンサー】 「新潟駅南口にeスポーツに特化した施設がオープンしました。これからこの施設でeスポーツに関する様々なイベントが行われることになります」 新潟駅南口の目の