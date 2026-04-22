ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比293.18ドル安の4万9149.38ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた再協議進展への期待が後退し、売り注文が優勢だった。米イランの停戦期限が迫る中、トランプ米大統領が停戦延長は「望まない」と発言。イラン側も米軍によるイラン船籍の貨物船拿捕を受け「脅迫下での交