【ロンドン共同】英国の故エリザベス女王の生誕から21日で100年となった。2022年9月の死去から3年以上が経過したが、ロンドンで開かれた特別展のチケットは連日完売するなど、今なお人気は高い。チャールズ国王は21日発表の声明で、96歳で亡くなった母の生涯を振り返り「常に揺るぎなく人々に尽くした」と述べた。国王は女王が今の時代を生きていれば「多くのことに深く心を痛めただろう」とも言及。具体的な内容は示さなかっ