専門家が“異常事態”だと指摘するほど、各地で冬眠明けのクマの目撃情報が急増しています。岩手県紫波町では21日、警察官がクマに襲われケガをしました。この現場近くでは女性の遺体も見つかりました。■冬眠明けのクマ「興奮状態」冬眠があけたクマはどんな様子なのか。取材したのは、ヒグマ11頭を飼育している北海道の施設です。ヒグマ飼育施設・園長「この子は覚醒が早くて、かなりおなかをすかせている」この施設では冬の間は