NY株式21日（NY時間16:31）（日本時間05:31） ダウ平均49149.38（-293.18-0.59%） S＆P5007064.01（-45.13-0.63%） ナスダック24259.96（-144.43-0.59%） CME日経平均先物58840（大証終比：-500-0.85%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は下落。投資家は、停戦延長に向けた協議にイランが参加するかどうかを見極めようとしている中、結局、イランは２２日の協議欠席をパキスタンを通して米