NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝89.67（+2.25+2.57%） 一時停戦期限を控えて、米国とイランの交渉団がまもなくパキスタンの首都イスラマバードに集まるとの報道が先週から延々と繰り返されているものの、イランはその意思を示しておらず、軍事衝突の再開を想定した緊迫感が強まっている。仲介国であるパキスタンは交渉開始の障害となっている米国による海洋封鎖の解除を目指しているが、トランプ米大統領