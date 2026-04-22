米国債利回り（NY時間16:39）（日本時間05:39） 米2年債 3.781（+0.061） 米10年債4.295（+0.044） 米30年債4.902（+0.023） 期待インフレ率2.382（+0.026） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン情勢が不透明な中、イランが協議参加を見送ったことで原油相場が急騰。それに伴って利回りも上昇している。 ２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業