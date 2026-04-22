ドル円、１５９円台半ばに戻すイランは欠席トランプ大統領は協議完了まで停戦延長を発表＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となり、ドル円は１５９円台半ばまで上げ幅を拡大した。投資家は、停戦延長に向けた協議にイランが参加するかどうかを見極めようとしている中、結局、イランは２２日の協議欠席をパキスタンを通して米国に通知したと伝わった。それに伴いバンス副大統領もパキスタン訪問を取り止め