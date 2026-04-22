巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、３勝目を懸け２２日の中日戦（前橋）で今季４度目の先発に臨む。初登板で勝利した新人投手が４戦３勝なら球団８人目、左腕では００年の高橋尚成以来２人目の快挙だ。２勝目を挙げた１０日のヤクルト戦（東京Ｄ）以来、中１１日での登板に「投げている感じはいい。体力的には元気になっている」とフルパワーで竜退治に挑む。自身初となる前橋のマウンド。中日との対