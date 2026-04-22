Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２１日、次節（２５日）のホーム・大宮戦に向けて、静岡・焼津市内で練習。ＦＷ松木駿之介（２９）が２戦ぶりの先発、そして今季２度目の３連勝への貢献を誓った。今季は２列目や右ウィングバックとして開幕戦から１０試合連続で出場してきたが、前節・甲府戦は累積警告で出場停止。「疲労で重かった体が軽くなりました」と前向きにとらえ、大宮戦に備えている。３月１４日のアウェー戦では２得点。Ｊ３鳥